Lobo anuncia dois reforços para a A4

Romário, campeão paulista sub20 pelo Novorizontino, reforça o Lobo - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Rimam até como uma dupla sertaneja. Hilário e Romário foram anunciados no final de semana como as novidades do Grêmio São-carlense para a sequência do Campeonato Paulista da Série A4.

Sob o comando do técnico Marcus Vinícius, o Lobo busca se qualificar para o campeonato e caso as documentações estejam regularizadas e se encontrarem bem fisicamente, deverão estar à disposição para o jogo contra o Audax nesta quarta-feira, 29, no Luisão.

Hilário, é zagueiro, tem 22 anos e chega ao clube após passagem por Comercial/SP e Tupi/GO. Romário, meio campo de 20 anos, natural de Marilia-SP, chega por empréstimo junto ao Novorizontino, onde foi campeão paulista Sub20 e disputou a Copinha 2025. Ambos irão vestir pela primeira vez o manto tricolor.

Leia Também