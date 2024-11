Lobinhos têm jornadas complicadas no Paulista Sub11 e Sub12

Lobinhos têm jornada ingrata pelo Paulista; só a vitória interessa - Crédito: Jhonatan Celestino

O final de semana promete ser de muita adrenalina, com pitadas de emoção e ansiedade e que irá envolver comissões técnicas e atletas das equipes sub11 e sub12 do Grêmio São-carlense que estarão em ação nos jogos de volta da segunda fase do Campeonato Paulista.

A tarefa das duas equipes é indigesta. No primeiro jogo, ambas foram derrotadas por 2 a 0 e agora, para reverter a desvantagem precisam vencer por pelo menos três gols de diferença. Se a diferença for de dois gols, a disputa vai para as penalidades máximas e os vencedores seguem para figurarem entre as 16 melhores equipes do Estado.

Os Lobinhos do sub12 estarão em ação no sábado, 2, às 14h30, para enfrentar o Jabaquara no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. No dia seguinte, 3, às 14h, o sub11 enfrenta o Palmeiras no CT da base do clube, em Guarulhos.

