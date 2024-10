Lobinhos sub12 estão na segunda fase do Paulista; sub11 ainda luta pela vaga

Lobinhos festejam liderança e classificação para a segunda fase do Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

As equipes sub11 e sub12 do Grêmio São-carlense brilham no Campeonato Paulista e pela nona e penúltima rodada da fase de classificação, estiveram em ação na tarde de domingo, 29, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, quando encararam o Rio Claro.

Após a conclusão da rodada dupla, os Lobinhos do sub12 se consolidaram na liderança do grupo 4 com 26 pontos e já carimbaram o passaporte para a segunda fase, se colocando entre as 32 melhores da categoria no Estado. Já o sub11, em terceiro lugar no grupo 4 com 15 pontos, lutam para conquistar uma vaga por índice técnico (melhor terceiro colocado). Ainda há chances.

Jogos de domingo

No domingo, quando enfrentaram o Rio Claro, pelo sub11, empate em 0 a 0 e nos pênaltis, vitória por 5 a 4. Pelo sub12, vitória por 1 a 0 com gol de Arthur Verzola. Nos pênaltis, vitória por 4 a 2.

Nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

Agora Lobinhos voltam a campo somente no domingo, 13, no estádio municipal Agostinho Prada. A partir das 14h enfrentam o Independente de Limeira no encerramento da fase de classificação. No próximo domingo, 6, não haverá rodada devido às eleições municipais.

Leia Também