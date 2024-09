Lobinhos estão “vivos” e buscam classificações no Paulista sub11 e sub12

Alcateia em destaque: Lobinhos podem colocar duas equipes na segunda fase do Paulista sub11 e sub12 - Crédito: Jhonatan Celestino

Formadas em suas essências por são-carlenses, as equipes sub11 e sub12 do Grêmio São-carlense fazem bonito (e muito bonito) no Campeonato Paulista. E em ambas as categorias.

As equipes estão no grupo 4 e encerraram a sétima rodada da fase de classificação no “top”. Portanto, com possibilidades imensas de classificação para a segunda fase, onde estarão as 32 melhores equipes do Estado.

No sub11, os Lobinhos figuram na terceira colocação com 12 pontos. O Grupo 4 é liderado pelo Velo Clube Rio-clarense, que tem 21 pontos e com o Internacional de Limeira, com 18 pontos.

Já o sub12 briga pela liderança do grupo 4 que tem na primeira colocação o Inter de Limeira com 20 pontos. Os Lobinhos vêm logo atrás, com 19 pontos. Em terceiro lugar está o Velo Clube, com 16 pontos.

A primeira fase do Paulista (em ambas categorias) é composta por 10 rodadas. Portanto, restam para cada time da pequena alcateia três compromissos. De acordo com o regulamento, na primeira fase se classificação os dois primeiros colocados dos 11 grupos (22 times), além dos 10 melhores terceiros colocados por índice técnico, o que totalizará 32 times para a sequência dos dois campeonatos.

