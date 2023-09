Lobinhos encaram o MAC de olho nas quartas de final

Sub11 do Grêmio recebe o MAC e foca na vitória e nas quartas - Crédito: @ismaeledelmafotografia77

Entre as 16 forças do Estado na categoria. Com este status, a equipe sub11 do Grêmio São-carlense fará a estreia nas oitavas de final do Campeonato Paulista sub11/sub13.

Neste domingo, 1, a partir das 9h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, os Lobinhos irão recepcionar o Marília AC em uma partida que promete doses extremas de emoção e adrenalina. O jogo de volta, será no próximo domingo, 8, no estádio municipal Bento de Abreu Sampaio, na casa do adversário.

De acordo com o regulamento, caso as duas partidas terminem empatadas ou vitórias das duas equipes pela mesma diferença de gols, a definição do classificado para as quartas de final será mediante cobrança de penalidades máximas.

Para a partida deste domingo, a expectativa é a melhor possível, já que o sub11 do Grêmio vem de apresentações consistentes e uma classificação emocionante diante do Deportivo Brasil nas penalidades. A entrada para a partida é gratuita e os Lobinhos esperam a presença de uma boa torcida para incentivá-los em busca da vitória.

