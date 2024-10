Liga Desportiva elimina equipes após confusões generalizadas e agressões na Copa São Carlos

Crédito: Jhonatan Celestino

Com o intuito de procurar manter a disciplina e punir os responsáveis por atos que não condizem com a pratica desportiva, a direção da Liga Desportiva de São Carlos se reuniu com representantes de várias equipes para deliberar atos de indisciplina ocorridos em jogos da Copa São Carlos, tanto no futebol, como no futsal.

A reunião aconteceu na noite desta quarta-feira, 16, na sede da entidade e reuniu o presidente da LDSP, Aparecido Neuto de Oliveira e o diretor técnico Rafael Bastos, além de times associados. Mulekes de Vila e Paulistano foram eliminados do campeonato de futebol e o Jockey Club, no futsal.

As penas

No domingo, 13, no campo do Distrito de Água Vermelha, o Mulekes de Vila vencia por 2 a 0 o Paulistano, quando teria ocorrido uma confusão generalizada, relatado em súmula pelo árbitro da partida. Por maioria dos votos, as duas equipes foram eliminadas, segundo o artigo 20 do parágrafo 3º do regulamento geral da competição.

No futsal, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o Jockey Club venceu o Redenção por 3 a 2, na noite de sexta-feira, 11, porém um jogador da equipe foi acusado de agredir o árbitro com um chute e uma tentativa de soco, o que foi relatado em súmula. De acordo com o regulamento geral da competição (artigo 20, parágrafo), o Jockey foi sumariamente eliminado.

