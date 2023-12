Liga de Futebol começa a preparação para o Amador e Varzeano de 2024

No Amadorzão de 2023, Vasco surpreendeu e ficou com a taça - Crédito: Divulgação

A temporada 2023 está em seus últimos dias, mas a preparação do calendário 2024 referente ao futebol amador já está em plena organização. A afirmação é de Luís Marcelo Rocha Ferreira, que coordena a Liga de Futebol de São Carlos e abriu as inscrições para o Campeonato Amador e Varzeano do próximo ano.

Segundo Luís Marcelo, as metas em 2023 foram alcançadas. Porém, a Liga de Futebol prevê voos mais altos no próximo ano. “Sem dúvidas, com metas alcançadas, sinto uma alegria enorme e com sentimento de dever cumprido. Agradeço ao Poder Público pelo apoio em toda a estrutura. E agora que venha 2024, com grandes novidades”, disse.

De acordo com o dirigente, uma das novidades é que estão abertas as inscrições para os campeonatos Amador e Varzeano do próximo ano e os esportistas interessados podem entrar em contato pelos fones 16 993441608 ou 981400085. “Vamos ter ainda em 2024 os campeonatos júnior, veterano e máster”, disse.

De acordo com Luís Marcelo cada equipe poderá inscrever até 30 atletas (não obrigatório) até a quarta rodada da primeira fase, sendo que os jogadores previamente inscritos, não poderão ser trocados.

“Lembrando que uma das nossas lutas, foi para manter as taxas de inscrição isentas, pois sabemos as dificuldades que é montar equipes de futebol amador e varzeano. Porém, é utilizada uma maneira de manter algumas despesas, associando a disciplina da equipes através de valores simbólicos no cartão amarelo (R$ 10) e vermelho (R$ 20). Outra novidade é que no Amador serão rebaixadas as quatro primeiras colocadas para o Varzeano. Automaticamente, as quatro primeiras agremiações deste torneio terão acesso ao Amador do ano seguinte.

Dedicação ao amadorismo

Luís Marcelo afirmou que assumiu esse compromisso uma vez sempre teve o desejo de retribuir a São Carlos todo o carinho e respeito que tiveram por ele e sua família, “Nos consideramos são-carlenses. Meus filhos foram criados aqui (Mariana e Leonardo) e sempre comentei com minha esposa (Arlete - falecida no dia 7 de abril de 2023) a vontade de realizar eventos esportivos. Ela sempre foi uma grande incentivadora para que eu fizesse algo assim”, comentou.

Satisfação

Em 2023, Luís Marcelo organizou o Campeonato Amador que teve uma surpresa, com o Vasco conquistando o título em cima do Primos. De acordo com ele a competição foi intensa, apresentou dificuldades, porém todos os clubes aceitaram a sua gestão e ideias simplificadas para fazer a competição.

“Todos tiveram o mesmo pensamento e vontade de resgatar o melhor do Amador. Assim tudo foi caminhando. Por isso o slogan "o mais charmoso da cidade", fez com que o campeonato se tornasse histórico e esperado por todos. Sabíamos das dificuldades, mas com apoio de todos, conseguimos resgatar o melhor do futebol amador de São Carlos, sendo que em várias partidas, tínhamos grandes públicos assistindo, torcendo, vibrando e aplaudindo as grandes partidas. Sendo confusão, muito futebol e várias famílias participando das manhãs de domingo pelos campos da cidade. Não tivemos que eliminar ninguém. Não ocorreram agressões e as punições, somente por cartões amarelos e vermelhos, pertinentes a uma partida de futebol. Uma final surpreendente, duas equipes tradicionais da cidade. Duas excelentes partidas. Casa cheia, Zuzão lotado. As duas torcidas vibrando e torcendo lado a lado, sem agressões ou tumulto. Aquele dia foi realmente um domingo de festa”, finalizou, ao se referir a partida final, onde o Vasco derrotou o Primos por 2 a 1 no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira.

