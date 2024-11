Líderes confirmam favoritismo da Copa São Carlos

Deportivo Sanka é a única equipe 100% na Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Pelo menos duas equipes estão confirmadas nas quartas de final da 3ª Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Deportivo Sanka e Esportiva cumprem tabela a partir de agora até o final da fase.

As duas equipes confirmaram o favoritismo e venceram seus compromissos na noite de terça-feira, 5, durante mais uma rodada da competição no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José.

Pelo grupo A, os Leões mantiveram 100% e venceram a sexta partida, desta vez diante do Holanda e foram a 18 pontos ganhos e lidera com folga. Já o adversário está em uma situação delicada, pois estacionou nos 7 pontos e está em 5º lugar.

No grupo B, a Esportiva superou o União Douradense por 6 a 3 e foi a 12 pontos, na liderança. Já o União, com 8 pontos, está em 3º lugar, mas com a “luz amarela” ligada, de olho em tropeço dos concorrentes às vagas para a segunda fase.

Hoje tem

Nesta quarta-feira, 6, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, a partir das 20h, a Copa São Carlos segue, com mais duas partidas.

Pelo grupo A, o Prohab/Muleques da Quebrada, 3º colocado com 10 pontos, encara o Falcão Dourado, vice-líder, mas com a mesma pontuação. Um empate não é bom resultado para nenhuma das equipes. O ideal é a vitória e a equipe que conseguir, praticamente assegura vaga nas quartas.

Pelo grupo B, o “jogo dos desesperados, já que estarão frente a frente os dois últimos colocados. Na lanterna, o Cruzeiro do Sul, com apenas 1 ponto, encara o Loz Bárbaros, vice-lanterna, com 2 pontos. As duas equipes estão na “UTI” e lutam pela vitória para manter vivas as escassas chances de classificação às quartas.

Classificação

