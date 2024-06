LCN São Carlos “enche a sacola” de medalhas no Meeting São Paulo

Equipe de natação brilhou no Meeting paulista: recorde de medalhas - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiências) de São Carlos mostrou força no Meeting – Regional São Paulo, que foi realizado de quinta-feira, 20 a sábado, 22, na piscina olímpica do Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

A Liga Central de Natação (LCN) comandada pelo técnico Mitcho Bianchi brilhou e conquistou 52 medalhas na competição que reúne a elite da natação ACD do Estado. Foram 18 medalhas de ouro, 22 de prata e 12 de bronze. A “sacola” são-carlense ficou repleta de conquistas.

O time são-carlense esteve representado por 20 nadadores que mostraram superação e força, colocando São Carlos em evidência na natação paralímpica paulista.

“A equipe retornou feliz para casa com a sensação de que representou muito bem a modalidade. E olha que nosso time estava desfalcado”, lembrou Mitcho. “Mesmo assim enchemos uma “sacola” com medalhas e acredito que esta foi uma competição onde conseguimos resultados mais expressivos. Só tenho a agradecer a todos os atletas, aos seus familiares e a comissão técnica pelo carinho e comprometimento. Todos os profissionais mostraram competência e responsabilidade. As conquistas foram frutos do trabalho sério e profissional realizado por todos”, afirmou.

As conquistas

Categoria S2

Anderson Felipe

Ouro - 50m costas e 50m livre

Prata - 100m livre e 200m livre

Categoria S3

Fernando

Prata - 50m costas

Bronze - 50m livre

categoria S4

Henrique Nasser

Ouro - 50m costas, 50m livre, 150m Medley, 100m livre

Prata - 200m livre

Ronystony Cordeiro

Ouro - 50m peito, 200m livre.

Categoria S5

Marcelo Franco

Ouro - 100m livre, 200m livre

Prata - 50m costas, 50m livre

Jarbas

Ouro - 100m peito

Prata - 100m livre

Bronze - 50m costas, 50m livre

Rosilene Bertolucci

Prata - 200m livre

Bronze - 50m livre, 50m costas

Categoria S6

Frank Correia

Ouro - 400m livre

Bronze - 100m costas

Categoria S7

Diego Garbuio

Ouro - 100m peito, 400m livre

Prata - 200m medley, 100m costas

Bronze - 50m borboleta

Categoria S9

Gabriel Conrado

Ouro - 100m borboleta

Categoria S10

Georgia

Ouro - 100m livre

Prata - 100m costas, 50m livre

Categoria S11

Rhyan

Prata - 100m costas, 100m peito.

Categoria S13

Reginaldo Limão

Prata - 100m peito

Bronze - 100m costas

Danielle de Parollis

Prata - 100m livre

Bronze - 100m costas

Categoria S14

Gabriel Purgato

Ouro - 100m livre, 100m costas

Prata - 200m livre

Matheus Mioto

Prata - 100m peito, 200m medley, 100m costas

André Roberto

Prata - 100m borboleta

Bronze - 100m costas

José Roberto

Bronze - 100m peito

Isabela Tane

Prata - 100m peito

Bronze - 100m livre

