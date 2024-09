LCN conquista feito inédito ao conquistar título no Paresp e técnico dedica conquista a mãe, falecida recentemente

Time de natação ACD conquistou feitos inéditos no Paresp e mostra a força da modalidade de São Carlos - Crédito: Divulgação

Momentos de dor e tristeza que se transformaram em orgulho, felicidade, carinho e empatia. Até então, uma equipe, mas que se transformou em família. Ainda mais após o passamento de dona Leonilda Garbuio Bianchi, falecida no dia 9 de setembro.

Mãe de Mitcho Bianchi, ele não se conteve em emoção ao ver a sua equipe e os 17 atletas que representaram a LCN São Carlos levantar o título da fase regional do Paresp (antigo Jogos Regionais), realizados domingo, 22, no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

O time são-carlense conquistou um feito inédito ao sagrar-se campeão geral da 3ª região, ao somar 629 pontos e levantar a primeira colocação no masculino e no feminino. Foram conquistadas ainda 62 medalhas de ouro e outras seis de prata.

Além do recorde de medalhas e do inédito título, todos os 17 atletas (10 masculinos e 7 femininas) se garantiram para a final estadual do Paresp (antigos Jogos Abertos) que acontece no final de outubro/início de novembro no CPB, em São Paulo. De quebra foi o sexto título consecutivo na natação masculina e o inédito primeiro lugar do time feminino.

“Guenta” coração

Cansado, mas em São Carlos, se recuperando da perda da mãe (saudades imensas) e de uma cirurgia recente no joelho, Mitcho Bianchi, com a voz embargada, tentava explicar a sensação da conquista após vários obstáculos e dificuldades.

“Na verdade, estou assimilando ainda. Mas a primeira sensação foi de um orgulho muito grande ao ver a felicidade no rosto de cada nadador após muitas dificuldades que passamos juntos. Somos a Família LCN. Mas gostaria de dedicar este título a minha mãe (Leonilda) que nos deixou recentemente. Aos colegas de trabalho que estiveram ao meu lado neste momento muito difícil e também quando passei por cirurgia. Acredito que está conquista é fruto do respeito que tenho pelo esporte paralímpico, por todos os atletas. Ela veio graças a união, ao empenho, a dedicação de todos. Acredito que é mais um feito que fica para a história esportiva de São Carlos, pois colocamos, mais uma vez, em evidência o nome da natação ACD da cidade em todo o país”, finalizou.

