LCN brilha em torneio nacional ACD e conquista seis medalhas para São Carlos

Trio de ouro: nadadores do time são-carlense conquistaram pódio na competição nacional, em São Paulo - Crédito: Divulgação

O Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo, recebeu neste final de semana (sábado, 13 e domingo, 14), nadadores de todo o País para a realização da segunda fase nacional de Natação Circuito Loterias Caixa.

A competição nacional foi ainda a última chance para que nadadores ACDs (atletas com deficiências) pudessem conquistar índices para os Jogos Paralímpicos, que serão realizados este ano na França.

A LCN (Liga Central de Natação) de São Carlos, comandada pelo competente técnico Mitcho Bianchi brilhou e conquistou seis medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e duas de bronze, Através dos nadadores Anderson Almeida, Ronystony Silva e Henrique Nasser.

De acordo com Mitcho, os nadadores do time são-carlense se prepararam para a competição, com treinos regulares e de grande intensidade. “Os resultados são frutos de um trabalho sério e com metas, se olho em uma temporada com resultados expressivos e que dignifiquem a natação são-carlense, deixando nossa cidade entre as potências da natação ACD do país”, refletiu o técnico são-carlense.

Resultados

Anderson Felipe de Araújo de Almeida – classe S2

Bronze nos 50m costas com tempo 1m10s02

Prata nos 100m costas com o tempo de 2m26s49

4º lugar nos 200m livre com o tempo de 5m14s73

Ronystoni Cordeiro da Silva - classe S4

Ouro nos 50m costas com o tempo de 47s99

Ouro nos 50m livre com o tempo de 41s53

Prata nos 50m peito com o tempo de 55s98

Henrique Sacomano Nasser - classe S4

Bronze nos 200m livre com o tempo de 4m52s19

4º lugar nos 100m livre com o tempo de 2m36s99

4º lugar nos 150m medley com o tempo de 4m19s50

6º lugar nos 50m costas com o tempo de 1m13s14

6º lugar nos 50m livre com tempo de1m05s64

10º lugar nos 50 peito com o tempo de 4m19s50

Leia Também