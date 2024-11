LCN brilha e conquista 26 medalhas na final estadual da Paresp

Equipe são-carlense brilhou nas finais da Paresp: quarta força da natação ACD do Estado - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiências) de São Carlos brilhou novamente. Desta vez, na final estadual do Paresp (antigos Jogos Abertos do Interior). Na sexta-feira, 1, e sábado, 2, o time são-carlense conquistou 26 medalhas, sendo 12 de ouro, seis de prata e oito de bronze. Ao final, na somatória final, ficou em 4º lugar, ao somar 280 pontos, atrás somente de Presidente Prudente (campeão) com 471 pontos, São José dos Campos 419 e Marília 392 pontos.

As provas acontecerão na piscina olímpica do Centro Paralímpico Brasileiro e reuniu as forças da natação paralímpica do estado de São Paulo.

O técnico Mitcho Bianchi comemorou a conquista, ainda mais levando em consideração que o time sofreu baixas de última hora e foi prejudicado já que, devido ao regulamento, deixou de competir em 12 provas onde seus nadadores eram potenciais candidatos a conquista de medalhas.

“Apesar das adversidades, temos que comemorar. Nossos nadadores fizeram bonito e conquistamos novas medalhas para nossa cidade, que é uma das forças da natação paralímpica. O time sai feliz com as conquistas e com a certeza que realizamos um grande trabalho ao longo da temporada”, disse Mitcho.

