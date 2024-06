Juventude goleia e entra no G8 da Champions Ouro

Santa Angelina venceu e se aproximou da vaga para as quartas de final - Crédito: Divulgação

A Champions Cup, série Ouro ganhou em emoção após a realização de mais quatro jogos na manhã de domingo, 23. A competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos entra em fase de definição, já que restam poucos jogos para serem definidas as oito equipes que seguem às quartas de final.

A principal novidade é a presença do Juventude no G8. A equipe aplicou uma expressiva goleada no River Plate por 12 a 0 e chegou aos 17 pontos e ultrapassou o Cruzeiro do Sul que perdeu para o Atlético Munique e caiu para a 9ª posição com 16 pontos.

O Munique, por sua vez, totaliza agora 20 pontos e está em 6º e com a vaga praticamente assegurada. O mesmo para o Santa Angelina, que superou o Policarbon pela contagem mínima e está em 3º lugar com 21 pontos.

Quem respira e tem chances de avançar é o Pé na Porta que bateu o Milan em confronto direto e pulou para o 10º lugar com 15 pontos. O adversário, uma posição atrás, estacionou nos 14 pontos.

Resultados

Atlético Munique 3 x 1 Cruzeiro do Sul

Policarbon 0 x 1 Santa Angelina

River Plate 0 x 12 Juventude

Milan 1 x 2 Pé na Porta

Leia Também