Judocas de São Carlos participam de treinamento no Pinheiros

Judocas são-carlenses treinaram no Pinheiros ao lado de medalhistas olímpicos - Crédito: Divulgação

Os judocas Caio Satoshi F. Cunha e Arthur Bassi participaram nos dias 14 e 15 de outubro, de um treinamento com os atletas do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, e com atletas visitantes do Minas Tênis Clube. Essa foi a segunda vez que os atletas foram até São Paulo, tendo a oportunidade de treinar com atletas e técnicos medalhistas olímpicos.

Essas atividades fazem parte da preparação do atleta e professor Caio Cunha que disputará, na categoria adulto até 90kg, o Troféu Brasil Interclubes da Confederação Brasileira de Judô que será realizado de 31 de outubro a 3 de novembro em Belo Horizonte, e no dia 14 de dezembro integrará a equipe de São Carlos nos Jogos Abertos do Interior.

Arthur Bassi, que já foi campeão paulista, está no primeiro ano na categoria sub18 até 81kg, e já iniciou sua preparação para competições oficiais de 2025.

O Troféu Brasil é uma das competições mais importantes do calendário da Confederação, uma vez que é o evento onde os grandes clubes se enfrentam, além do Troféu Brasil que é uma competição individual, na sequencia acontece o Grand Prix Inter Clubes, que é uma competição por equipes mistas, onde concorrem ao título de melhor equipe de judô do Brasil.

A equipe Fábrica de Campeões, que é a base da equipe de São Carlos que disputará os Jogos Abertos de 2024, após terem sido vice-campeões geral do Jogos Regionais. Esse foi um ano que a equipe treinou com mais intensidade e frequência, estarão indo para os Abertos com reais chances de subirem ao pódio, nesse importante evento para o esporte do município. A afirmação é do técnico Sebá.

