Judô de São Carlos faz bonito nos Jogos Regionais

Equipe são-carlense de judô fez bonito em Botucatu e conquistou importantes resultados - Crédito: Miltinho Marchetti

As equipes de judô masculina e feminina, comandadas pelo Professor Sebá e os técnicos Caio Cunha e Paulo Segatelle, constituída por 99% de atletas de São Carlos, tiveram uma excelente participação nos Jogos Regionais, que são realizados em Botucatu.

A competição de judô aconteceu nos dias 5 e 6. No dia 5 foi realizada a competição por equipes e de Nage. No Kata na sequência e no dia 6, as competições individuais.

A equipe masculina ficou em segundo lugar, com atletas de São Carlos em sua totalidade. A feminina ficou em sexto, tendo em vista que eram atletas jovens nas faixas amarela, laranja, verde e marrom e tiveram o primeiro contato com os Jogos Regionais. Na competição de kata São Carlos conquistou o bronze tanto no masculino quanto no feminino. Nos combates individuais São Carlos teve 6 medalhas no masculino e 4 no feminino.

O professor Sebá disse que os Jogos Regionais são uma competição diferente, por ser uma das principais do calendário do município. “Envolve todo um processo intenso de preparação das equipes e quando chega às vésperas da competição muitos atletas acabam sofrendo com ansiedade, baixa de imunidade e lesões, principalmente os mais jovens. Com isso a competição envolve controle do estado emocional, controle da ansiedade, superação da dor e principalmente fortalecimento da união do grupo”, afirmou.

Segundo Sebá, a equipe masculina segue com a preparação para o Jogos Abertos, que é uma competição de altíssimo nível e será realizada em São José do Rio Preto. O time feminino se prepara para as competições da Federação Paulista que ainda ocorrerão até o final da temporada. No caso, o Campeonato Paulista, Paulista Aspirante e o Open Ajinomoto.

As conquistas

Masculino

Competição por equipes – vice-campeã

Gabriel Ferreira – até 60kg – vice-campeão

Matheus Nunes Rurali – até 73kg – vice-campeão

Caio Satoshi Furuya da Cunha – até 90 kg – vice-campeão

Luis Guilherme Pennati – acima de 100 kg – vice-campeão

Matheus Maschio Pereira – absoluto – terceiro colocado

Nage no kata – Luís Guilherme e Gabriel Ferreira – terceiros colocados

Classificação Geral Masculino – Vice-campeão (classificado para os Jogos Abertos)

Feminino

Juliana de Oliveira Rodrigues – até 48kg – vice-campeã

Yasmim Borges – até 52 kg – vice-campeã

Mayrha Lucato – até 63kg – vice-campeã

Mayrha Lucato – absoluto – vice-campeã

Nage no kata – Leticia Onaga e Juliana Oliveira – terceiras colocadas

