Judô de São Carlos consegue uma medalha de bronze nos Abertos

Matheus e Sebá após a conquista da medalha de bronze - Crédito: Divulgação

Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, ocorreu a disputa do judô nos Jogos Abertos do Interior, que estão sendo realizados em São José do Rio Preto. A equipe masculina de São Carlos conseguiu a classificação após ter sido vice-campeã geral nos Jogos Regionais. A cidade foi com a equipe formada por 100% de atletas do município, porém com um desfalque do atleta titular Mateus Maschio, que era uma das peças chave. Ele acidentou-se no trabalho e teve um corte profundo no braço, na semana que antecedia a competição.

Na disputa por equipes São Carlos acabou perdendo para Santo André. A medalha do judô veio através do atleta Matheus Rurali, que conquistou o bronze após quatro excelentes lutas, vencendo o atleta de Santo André na disputa do terceiro lugar.

A cidade campeã foi Botucatu, que conta com a participação da equipe de rendimento do Sesi, que é composta por vários atletas da seleção brasileira, ficando apenas seis pontos à frente de São José dos Campos.

São Carlos teve uma excelente participação, batendo de frente com cidades que tem investimentos milionários em suas equipes. “Diante de todas as dificuldades que a equipe enfrentou esse ano, essa medalha de bronze do Matheus, vale mais que ouro. São anos de dedicação e comprometimento da maior parte da equipe, o judô é uma modalidade difícil e demorada para formar atletas e o nível do judô brasileiro está cada vez mais elevado e profissionalizado. Temos condições de formar grandes atletas, mas teremos que buscar recursos financeiros para o fomento da modalidade, seja privado ou público, mas vamos conseguir!”, comentou o professor Sebá.

