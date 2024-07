Jogo solitário da Champions prata é decisivo para Deportivo e Primavera

Primavera joga sua última cartada na série Prata: tem que vencer o Deportivo - Crédito: Divulgação

Um jogo solitário às 19h30 desta terça-feira, 2, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, vai ‘esquentar’ o frio deste início de semana.

Promovido pela Liga Desportiva de São Carlos e válido pela terceira rodada da segunda fase da Série Prata da Champions Cup, Deportivo Sanka e Primavera encerram a participação nesta fase pelo grupo E. E ambas agremiações tem o mesmo objetivo: vencer para seguir vivas para as quartas de final.

Para o Deportivo Sanka, a conta é simples: em segundo lugar no grupo com 3 pontos, tem que vencer por uma boa margem de gols e torcer por um tropeço do Pakabá (derrota ou empate) que, domingo, 7, encara o líder Grêmio, com 6 pontos.

Para o Primavera, a conta é mais complexa: necessita golear o Deportivo Sanka por uma boa margem de gols (tem saldo negativo de quatro) de ainda não somou pontos no grupo. Além disso, irá torcer para o Grêmio vencer o Pakabá.

Classificação

Leia Também