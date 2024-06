Jogo isolado abre 2ª rodada da Champions Prata

Deportivo Sanka joga nesta terça com a ‘corda no pescoço’: tem que vencer o Pakabá - Crédito: Divulgação

Um jogo isolado, com início previsto para às 19h30 desta terça-feira, 25, abre a 2ª rodada da segunda fase da Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

A decisiva partida acontece no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O Pakabá, que vem de uma vitória por 2 a 1 em cima do Primavera, encara o Deportivo Sanka, que foi goleado pelo Grêmio por 5 a 2 e precisa vencer para continuar com chances de classificação para as quartas de final.

A partida promete ser tensa, já que em caso de vitória o Pakabá praticamente carimba o seu passaporte. Por outro lado, uma segunda derrota pode significar a eliminação precoce dos Leões. A partida será pelo Grupo E.

Ouro tem

Se na Série Prata tem jogo decisivo, na Série Ouro idem. A partida também será no Luisão, só que na quarta-feira, 26, a partir das 19h10. As equipes envolvidas estão nas extremidades opostas da tabela e o encontro vale pela 14ª rodada.

De um lado, o Tijuco Preto, 5º colocado, com 20 pontos, encara o Pé na Porta, que está na “UTI”, em 10º lugar 15 pontos. A meta das duas equipes é a vitória, mas por motivos diferentes.

O Tijuco, por exemplo, caso vença, carimba a classificação para as quartas de final. Já a pretensão do Pé na Porta é mais modesta: os três pontos farão a equipe ir a 18 pontos e permanecer viva na competição.

Leia Também