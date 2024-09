Jogo contra o Pinheiros pelo Paulista vira “treino de luxo” para a H7 Esportes

Contra a melhor equipe do Brasil no ‘hand’ feminino, São Carlos fez treino de lixo - Crédito: Divulgação

O jogo contra o EC Pinheiros, melhor equipe do cenário nacional no handebol feminino, válido pela fase de classificação do Campeonato Paulista, se tornou um treino de luxo a H7 Esportes São Carlos, que não tem mais chances de classificação para as semifinais. A partida foi realizada na noite de sábado, 28, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

O Pinheiros venceu por 29 a 14 (15 a 6). Porém, segundo o técnico Antonio Carlos Rodrigues o desempenho foi muito bom. Somente nos minutos iniciais o time são-carlense esteve desconcentrado e as visitantes aproveitaram para fazer uma boa margem de bons. De acordo com ele, um dos destaques foi a goleira Mabelle, que fez uma de duas melhores partidas com a camisa da H7 Esportes,

A partida, de acordo com Antonio Carlos foi um “treino de luxo” e suas atletas puderam jogar sem pressão, mas com responsabilidade.

O técnico disse que utilizou o jogo como preparatório para a final da Liga Derla, que será dia 12 de outubro e para os Jogos Abertos.

“Este jogo pelo Paulista, contra a melhor equipe do país acaba sendo muito importante. Colocamos todas as atletas em atividade, buscamos corrigir algumas falhas e elas puderam manter o ritmo. Jogaram sem pressão, mas com disciplina e responsabilidade para que possamos nos preparar bem para os compromissos restantes da temporada”, disse Antonio Carlos.

