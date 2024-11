Irmãos são-carlenses representam a cidade na RoboCup Nacional

Irmãos são-carlenses, com a mamãe Simone, irão competir nas Olimpíadas Brasileira de Robótica - Crédito: Divulgação

Os irmãos Luca (13 anos) e Luigi (10) representarão São Carlos na RoboCup Nacional, a Olimpíadas Brasileira de Robótica, que acontece até o dia 17 de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia. Filhos do casal Gustavo (Simone Milani) Brandão, estudam na UNI Tic Tac Toe, em São Carlos e irão competir na categoria Resgate.

Luca e Luigi formam a equipe Garagem e criaram o Robô Master Bot, da equipe Master Robots, uma máquina autônoma. Fizeram toda programação e durante a prova, ele precisa completar uma pista de desafios com seguidor de linha, cores, desvios, rampas e gangorras e entrar na área de resgate para “socorrer” duas vítimas (representadas por bolas de isopor).

De acordo com Simone, que acompanha os filhos em Goiânia, os irmãos concorrem como única equipe da região de São Carlos ao título nacional, almejando o campeonato internacional que ocorrerá em Salvador ano que vem. “Como pais, incentivamos, pois valorizamos todos estes aprendizados acima”, disse a orgulhosa mãe.

Segundo ela, desde pequeno incentiva os filhos. “Compramos desde o Lego para bebê até chegar nos robóticos. Há 2 anos o Luca (meu mais velho) iniciou a preparação para as olimpíadas de robótica com o professor Emídio Júnior. Durante um ano, eles treinaram em casa e denominaram a equipe com o nome de “Garagem”.

Em junho deste ano, os irmãos participaram do regional que aconteceu na USP São Carlos. Foram classificados para o estadual em 2º lugar, que aconteceu na FEI em São Bernardo do Campo em agosto. “De mais de 50 equipes do estado, eles ficaram entre as três equipes que vieram representar o Nacional em Goiânia, mas foram premiados como a melhor escola particular do estado de São Paulo”, contou Simone, salientando que Luca e Luigi treinam todos os sábados. “Mais perto da competição fizeram muitos treinos adicionais”, emendou.

A competição

A RoboCup Nacional é uma competição de robótica que faz parte da iniciativa global RoboCup, promovida em nível nacional em diversos países. O objetivo principal é estimular o desenvolvimento de tecnologias em robótica e inteligência artificial, reunindo estudantes e pesquisadores para projetar, programar e testar robôs em ambientes competitivos.

Na RoboCup, os participantes competem em várias categorias e modalidades, como futebol de robôs, simulações de resgate, desafios industriais e robôs de serviço. Cada modalidade testa diferentes habilidades, desde programação e controle autônomo até o uso de sensores e estratégias colaborativas. O futebol de robôs, por exemplo, desafia os participantes a programar robôs capazes de “jogar” futebol autonomamente, enquanto as competições de resgate simulam situações em que robôs precisam navegar em terrenos complexos para “salvar” objetos.

A RoboCup Nacional oferece uma oportunidade para equipes mostrarem seus projetos e conquistarem vagas para a RoboCup Internacional, que reúne equipes do mundo todo e é um dos maiores eventos de robótica e IA. Além disso, a competição incentiva o aprendizado e a inovação tecnológica, preparando os participantes para desafios reais em pesquisa e mercado.

A robótica estimula o que chamamos de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) promove o aprendizado interdisciplinar e a aplicação prática do conhecimento. Os principais aprendizados em STEAM incluem:

1. Pensamento Crítico e Resolução de Problemas: Os alunos aprendem a identificar, analisar e resolver problemas de forma criativa e lógica, aplicando conceitos das ciências exatas e das artes.

2. Inovação e Criatividade: Ao trabalhar em projetos criativos, os estudantes desenvolvem habilidades de inovação, entendendo como pensar “fora da caixa” e fazer novas conexões entre conceitos aparentemente distantes.

3. Trabalho em Equipe e Comunicação: Como muitos projetos STEAM envolvem trabalho colaborativo, os alunos praticam habilidades de comunicação e colaboração, essenciais para o mercado de trabalho atual.

4. Conhecimento Técnico e Digital: A disciplina abrange o uso de tecnologia e ferramentas digitais, preparando os alunos para lidar com softwares, robótica, programação e outras habilidades técnicas importantes.

5. Aprendizado Mão na Massa (Hands-On): STEAM é uma disciplina que prioriza atividades práticas, permitindo que os estudantes aprendam enquanto experimentam e testam suas próprias ideias em projetos reais.

6. Interdisciplinaridade: A integração entre ciências, tecnologia, artes e matemática mostra aos alunos como os conhecimentos são conectados, incentivando uma visão mais holística e flexível do mundo e do aprendizado.

Leia Também