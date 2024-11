Infantil da AVS/Smec sente peso da final e perde para Araraquara

Equipe infantil comemora a conquista do vice na série Bronze da APV - Crédito: Zé_Photografy

Em seu retorno aos jogos oficiais, a escolinha social de vôlei feminino AVS/Smec comemora o vice-campeonato da Série Bronze do Campeonato da APV. A meta era o título, mas nem mesmo a derrota para Araraquara fez com que a jovem equipe são-carlense comemorasse a conquista após 22 anos ausentes de competições estaduais.

O jogo que definiu a medalha de prata a equipe infantil aconteceu na tarde de sábado, 9, no ginásio municipal de esportes Adhemar de Barros, o Gigantão, quando Araraquara venceu por 3 sets a 0, parciais de 27/25, 25/15 e 25/17, em 1h25.

A equipe são-carlense entrou disposta e teve tudo para vencer o primeiro set. Inclusive o ponto final. Porém, a ansiedade e o nervosismo fizeram com que a equipe cometesse erros e Araraquara fechou a primeira parcial.

Com mais experiência e volume de jogo, as araraquarenses passaram a comandar a partida e com saques potentes, minaram toda a tranquilidade das comandadas do técnico Zé Sérgio.

"A equipe sentiu. As atletas estavam nervosas e ansiosas. Estavam na casa do adversário, a maioria delas disputou pela primeira vez um campeonato e faltou maturidade. É normal. Sentiram o peso da decisão. Mas valeu pelo ano que marcou nosso retorno. Foi uma ótima experiência para todo o grupo, a aprendizado foi fundamental e tenho convicção que fizemos um excelente trabalho em 2024", disse Zé Sérgio. "Agora vamos sentar, ver e rever o que fizemos este ano e idealizar novas metas para 2025", finalizou. Arbitragem de José Simões e Luís Gentil. Apontador: Wladimir do Carmo.

Araraquara: Geovanna, Anny, Ana Laura, Manu, Maria Fernanda, Maria Eduarda, Isabelly, Isabela, Ayla, Duda, Juliana e Nicole. Técnico Jucelei.

AVS/Smec: Lívia, Giovanna, Emily, Ana Lívia, Karyna, Lara, Isadora, Clara, Lavínia, Tati, Mariana, Gabi, Rayssa e Letícia. Técnico: Zé Sérgio.

