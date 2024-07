Ibaté Brilha no Campeonato Brasileiro de Karatê

Crédito: Divulgação

A equipe de Karatê de Ibaté participou com cinco atletas do Projeto "Educando com o Karatê" na cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado entre os dias 17 e 21 de julho. Essa competição, que é uma das mais importantes do calendário nacional, conta com a participação de 1.225 atletas dos estados de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), Espírito Santo (ES), Mato Grosso do Sul (MS), Distrito Federal (DF), Paraná (PR), Santa Catarina (SC), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Sergipe (SE), Tocantins (TO), Bahia (BA), Ceará (CE) e Pernambuco (PE).

As atletas de Ibaté enfrentaram adversários de alto nível e descobriram grande habilidade e determinação em cada combate. A participação no Campeonato Brasileiro de Karatê é uma excelente oportunidade para os karatecas do Projeto "Educando com o Karatê" ganharem experiência, aprimorarem suas técnicas e se destacarem ainda mais no cenário nacional.

A equipe de Ibaté retornou com excelentes resultados. A atleta Geovana Freitas conquistou duas medalhas de ouro, uma na categoria sub-21 até 59 kg e outra na categoria Sênior até 50 kg, 1ª Divisão. Além disso, o atleta Weni Gabriel se destacou como vice-campeão na categoria Cadete até 63 kg, Divisão Especial, em seu primeiro ano nessa categoria.

O atleta Weni Gabriel está classificado para disputar as finais do Campeonato Brasileiro, que será realizado na cidade de Recife, PE. Já a nossa campeã Geovana Freitas disputará duas finais do Brasileiro na cidade de Brasília, DF.

O treinador Elcio Manoel e a equipe estão orgulhosos do desempenho dos atletas, que representaram Ibaté com honra e dedicação. “Esse tipo de evento também serve como inspiração para que mais jovens se interessem pelo esporte e busquem alcançar seus objetivos através da prática do karatê”, destacou.

A Secretaria de Esportes, por meio do Projeto "Educando com o Karatê", reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte no município, oferecendo condições para que os atletas locais possam participar de competições de alto nível e se desenvolverem cada vez mais.

O secretário adjunto de esportes, Raul Seixas II, parabenizou toda a equipe de Karatê de Ibaté pelo excelente desempenho no Campeonato Brasileiro. "Estou extremamente orgulhoso de nossos atletas que demonstraram talento, dedicação e espírito esportivo. Eles são um exemplo para todos nós e mostram que, com trabalho árduo e determinação, podemos alcançar grandes conquistas. Parabéns a todos os envolvidos e continuar levando o nome de Ibaté ao topo do cenário esportivo nacional", declarou Raul.

Leia Também