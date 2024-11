Holanda decide o futuro na Copa São Carlos

Compartilhar no facebook

Holanda tem que vencer para continuar com boas chances de classificação na Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma partida decisiva tem o Holanda na noite desta terça-feira, 5, pela fase de classificação da Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Pelo grupo A, a partir das 20h, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, enfrenta o Deportivo Sanka. O Holanda está em 5º lugar, com 7 pontos e terá pela frente a única equipe invicta. O Deportivo lidera com 15 pontos.

Para o Holanda, somente a vitória interessa e os três pontos irá fazer com que a equipe salte na tabela e supere o Redenção, atual campeão e concorrente direto pela vaga.

No outro jogo da rodada, às 21h, pelo grupo B, a líder Esportiva, com 9 pontos, encara o União Douradense, que tem 8 pontos e está em terceiro lugar. A partida vale a primeira colocação do grupo.

