Handebol feminino São Carlos conquista o título da Liga Brasil

Time são-carlense conquistou mais um título: handebol feminino mostra força - Crédito: Divulgação

Em terras mineiras, São Carlos fez a festa, com a equipe de handebol feminino H7 Esportes conquistando o título da Liga Brasil. As finais foram realizadas sábado, 31 e domingo, 1, no ginásio poliesportivo Cemea, em Uberaba.

As partidas disputadas pelas são-carlenses foram equilibradas e de alta intensidade.

Na semifinal, onde os contra-ataques foram decisivos, o H7 superou Itapagipe/MG por 22 a 17 (9 a 6). No dia seguinte, na decisão do título, o time são-carlense voltou a mostrar força para conquistar o campeonato em cima de Ribeirão Preto por 20 a 18 (12 a 4).

Ao final da competição, o técnico Antonio Carlos Rodrigues não escondia a felicidade, ao elogiar sua equipe e fazer um breve comentário sobre o desempenho do time na decisão.

“No primeiro tempo fomos eficientes nos contra-ataques e abrimos vantagem. Na etapa final, Ribeirão Preto fez um jogo intenso, mas conseguimos controlar a partida e sair com o título”, comemorou. De acordo com o técnico, a Liga Brasil é uma competição tradicional e que reúne fortes equipes do interior paulista e de Minas Gerais.

De acordo com o treinador, a equipe agora foca a atenção nos Jogos Abertos, que acontece em novembro. Até lá, Antonio Carlos disse que irá fazer uma preparação especial para que a equipe possa representar São Carlos com eficiência.

