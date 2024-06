H7 joga mal e perde para Sorocaba pela Liga Nacional

Time são-carlense fez bonito e conquistou duas vitórias na Liga Brasil - Crédito: Divulgação

No sábado, 8, uma partida sem brilho e uma derrota para Sorocaba pela fase de classificação da Liga Nacional. Já no domingo, 9, as são-carlenses foram à forra e conquistaram duas vitórias e venceram duas partidas pela Liga Brasil. Os três jogos aconteceram no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e colocaram à prova o físico e a mente de todo o time são-carlense da H7 Esportes São Carlos.

Na Liga Nacional, o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues não estava em uma noite inspirada. Cometeram erros cruciais ao longo da partida e perdeu por 31 a 16 (16 a 7) para as sorocabanas que apresentaram um ‘hand’ consolidado.

Jogaram e marcaram pela H7: Beatriz fleury (1 gol), Maria Carolina (3), Camila Souza (6), Edjaneidy (1), Leticia Oliveira (2), Andressa (1), Emmily Rayane (2). Sorocaba marcaram: Débora Soares (6), Ana Clara (7), Maria Neri (4), Alejandra (2), Isabela Simão (1), Giovana Souza (1), Pìetra (3), Vitória (3).

No domingo, o time buscou a superação e fez duas partidas pela primeira fase da Liga Brasil. De forma brilhante venceu as duas partidas e com isso manteve a liderança e a invencibilidade no campeonato.

A primeira vitória foi em cima de Uberada por 27 a 23 (12 a 9), com destaque para Emmily Rayane, que marcou 3 gols. Completaram a equipe de São Carlos: Beatriz Fleury (3 gols), Fernanda Bocelli (2), Maria Carolina (3), Camila Souza (4), Edjaneidy (4), Lorena (3), Leticia Oliveira (2), Beatriz Silva (1), Andressa (2). Uberaba: Hyellen Amaral (5), Manuela Silva (2), Yasmin Pereira (6), Rajaela Oliveira (4), Ana Flávia (6).

No segundo jogo do dia, mais um resultado positivo e desta vez com mais tranquilidade ao aplicar 30 a 14 nas mineiras de Araguari.

Edjaneidy Ruiva Silveira, com 2 gols foi a jogadora destaque. Jogaram ainda Julia Ré (1), Beatriz Fleury (2), Fernanda Bocelli (1), Camila Souza (4), Lorena Giliotti (8), Leticia Oliveira (4), Ana Beatriz Lima (1), Beatriz Silva (1), Emmily Soares (6). Marcaram pela equipe de Araguari: Fernanda Matias (5), Franciele Nascimento (3), Bruna Martins (1), Gabrielle Samir (2), Jessica Gonçalves (1), Vitória Lima (2).

