H7 Esportes tem mais uma maratona de jogos e foca vitórias na Liga Nacional e Liga Brasil

Handebol feminino terá mais uma maratona de três jogos: exigência física, técnica e mental das atletas - Crédito: Divulgação

Em um prazo de 19 horas, a equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos fará três partidas por duas competições distintas. Todos os jogos serão realizados em casa, mas a exigência física e psicológica das atletas serão colocadas à prova.

A maratona de jogos não tira o ânimo das jogadoras e encaram os jogos como desafios. Desta forma, o técnico Antonio Carlos Rodrigues mostra grande otimismo e acredita que o time são-carlense poderá ter um final de semana bem positivo.

O primeiro desafio será às 19h de sábado, 8, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. A equipe faz sua quarta apresentação pela Liga Nacional e recebe a visita de Sorocaba. No dia seguinte, domingo, 9, na mesma praça esportiva, mais dois desafios, mas pela Liga Brasil: às 9h, pega Uberaba e às 15h, Araguari, em dupla jornada contra mineiras.

Sobre a sequência de jogos, Antonio Carlos garantiu que suas jogadoras estão preparadas e uma das saídas, é utilizar todo o elenco.

“Vamos buscar em casa a segunda vitória pela Liga Nacional e depois mais dois bons resultados pela Liga Brasil. A maratona tem se tornado frequente para São Carlos, uma vez que a equipe participa de quatro competições simultaneamente: Liga Nacional, Campeonato Paulista, Liga Derla e Liga Brasil. Portanto, a carga de jogos se torna necessário”, disse o treinador.

Segundo ele, na Liga Brasil e na Liga Derla a H7 Esportes São Carlos segue na liderança e buscará se manter nessa colocação. Quando enfrentamos as melhores equipes do País em dois jogos seguidos, como foi no último fim de semana as atletas sentem muito, mas essa é uma realidade das outras equipes também e por este motivo nosso preparador físico Diego Pigatin tem trabalhado dia a dia a parte física de cada atleta para que elas possam manter um rendimento satisfatório, mesmo com as maratonas de jogos”, explicou o jovem técnico são-carlense.

