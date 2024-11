Grupo A da Copa São Carlos tem rodada decisiva

Cometa Cristão tem que vencer para manter chances de classificação na Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Muita emoção está reservada para a rodada dupla nesta sexta-feira, 1, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, pela Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Uma rodada dupla começa a partir das 19h e os jogos vão mexer com os nervos das comissões técnicas e atletas das equipes do grupo A.

Meninos da Vila, Cometa Cristão e Redenção, que ainda não se firmaram na Copa e buscam a vitória para manter a chance de classificação para as quartas de final. Já o Deportivo quer continuar invicto e manter 100% de aproveitamento.

A rodada começa com o Meninos da Vila, em 5º lugar, com 6 pontos, jogando as últimas esperanças. Porém terá pela frente o Deportivo Sanka, líder com 12 pontos e que venceu os 4 jogos que disputou.

Na sequência, um jogo onde um empate faz as duas equipes “morrerem abraçadas” e somente o vencedor continuará com chances de classificação. Assim, o Cometa Cristão, 6º colocado com 6 pontos, encara o atual campeão, Redenção, que está em 7º lugar, com apenas 4 pontos.

Os jogos prometem!

