Grêmio São-carlense vende Chagas para o Joinville

Chagas deixa o Grêmio para reforçar o Joinville

O Grêmio São-Carlense anunciou na tarde de sexta-feira, 30, a venda do meia atacante Gabriel Chagas ao Joinville de Santa Catarina. O Lobo não revelou o valor da transação, porém disse que manterá uma porcentagem sobre os direitos do atleta.

Chagas defendeu o Grêmio nos últimos dois anos em 17 partidas e marcou dois gols.

De acordo com o supervisor do clube, Eduardo Imparato, a negociação do atleta faz parte de um ciclo, que se encerra após 3 anos de contrato com o clube.

Ele foi destaque no Campeonato Paulista sub23 de 2023 e teve uma ótima experiência internacional em Portugal e vinha sendo sondado por grandes equipes.

“Após receber uma proposta financeira cinco maior que a do Grêmio, atleta, staff e diretoria chegaram a um acordo pela negociação, mantendo uma porcentagem dos direitos federativos do atleta”, disse Imparato. “O clube é uma empresa e as negociações são naturais.

Atualmente, disputamos uma divisão com limite de idade e as saídas vão acontecer naturalmente. No caso específico do Gabriel Chagas, o clube vê na negociação do atleta a valorização do trabalho, da seriedade e dos resultados até aqui”, completou o dirigente.

