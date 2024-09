Grêmio São-carlense empresta jogador para time que disputa o Brasileirão

Rian defendeu o Grêmio São-carlense durante duas temporadas - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A direção do Grêmio São-carlense anunciou no final de semana, o empréstimo do atacante Rian, ao Vitória da Bahia, que terá opção de compra do passe do atleta ao final do prazo da transferência. O clube baiano disputa o Brasileirão.

Após se destacar e conquistar o acesso à série A1 do Campeonato Paulista pelo Velo Clube/SP em 2024, Rian fez uma boa campanha no Brasileiro da série D pelo Itabuna-BA e agora segue ao Vitória-BA.

Pelo Lobão, foram duas temporadas (2022 e 2023) com duas disputas de acesso, 39 jogos e 10 gols marcados. Agora, Rian se torna o segundo atleta do Grêmio São-Carlense a vestir a camisa de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Desejamos boa sorte ao atleta neste novo desafio”, disse o clube em postagem em suas redes sociais.

