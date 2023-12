Grêmio São-carlense anuncia mais um atleta para a Série A4

Christian é mais um reforço do Grêmio: zagueiro vai defender o clube pela primeira vez - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense permanece a luta para reforçar a equipe para o Campeonato Paulista da Série A4. Na manhã desta sexta-feira, 29, mais um jogador foi anunciado pela direção.

Trata-se de Christian, zagueiro de 24 anos, natural de São Leopoldo/RS, que irá vestir a camisa do Lobo da Central pela primeira vez.

O jogador assinou com o clube e irá se apresentar no dia 2 de janeiro no centro de treinamento do time e inicia os preparativos para a estreia no campeonato.

O zagueiro tem passagens pelo Grêmio/RS, Redbull Bragantino e Cruzeiro/RS.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também