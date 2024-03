Grêmio quer a ponta e XV a vaga. Jogo de "gente grande" em Jaú

Dudu, que retornou ao Lobo após 43 dias: "Nosso objetivo sempre foi a classificação e o primeiro lugar da tabela" - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Um jogo de “gente grande”. Assim é a expectativa para o confronto entre XV de Jaú e Grêmio São-carlense, previsto para às 10h deste domingo, 24, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

As duas equipes tem objetivos diferentes, apesar de estarem na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, que entra em sua reta final. Neste final de semana acontece a 14ª e penúltima rodada da primeira fase.

O Lobo da Central lidera com 26 pontos ao lado da Francana, mas tem melhor saldo de gols e busca a vitória para continuar a ter a melhor campanha entre os 16 participantes. Já o Galo da Comarca, com 22 pontos, tem que, no mínimo, empatar para garantir o passaporte para as quartas de final. O time são-carlense já está classificado.

Pelo lado gremista o técnico Rafael Sundermann deve ter todos os jogadores à disposição, com exceção do lateral direito Gustavo Moreira que continua entregue ao departamento médico.

O lateral direito Eduardo e o zagueiro João Victor, que cumpriram suspensão no empate em 0 a 0 contra o SKA Brasil, retornam.

Jogo duro

Nos últimos anos tanto na então Série B e agora na A4, o XV de Jaú foi sempre uma “pedra no sapato” do Grêmio, com jogos complicados tanto em São Carlos, como em Jaú.

Por este motivo, o meia Dudu, que retornou ao time contra o SKA após 43 dias afastado devido a lesão, espera um jogo duro. Porém, disse que o Lobo vai em busca dos três pontos e assim se manter na liderança.

São Carlos Agora - Encarar o XV, em Jaú, qual a perspectiva? Sabendo que o Galo sempre foi uma pedra no sapato gremista?

Dudu - Sabemos que enfrentaremos uma grande equipe fora de casa, que também briga conosco na parte de cima da tabela. Será um jogo duro em que ambas equipes vão atrás dos 3 pontos.

SCA - Com a equipe já classificada, acredita em jogo franco, sem preocupação? Por que?

Dudu - Por mais que já estamos classificados, nosso principal objetivo é o topo da tabela. Então, entraremos em campo para vencer, para poder trazer os jogos decisivos para perto do nosso torcedor.

SCA - O Grêmio vai em busca dos três pontos? O que a ponta da tabela agrega para a sequência da competição?

Dudu - Com total certeza, iremos. Nosso objetivo sempre foi a classificação e o primeiro lugar da tabela. Queremos de todo jeito o primeiro lugar e principalmente jogar os jogos finais, dentro da nossa casa.

Rodada 14

Sábado, 23

15h – América x Taquaritinga

15h – SKA Brasil x Barbarense

15h – Jabaquara x Nacional

15h – Joseense x Rio Branco

19h – Independente x Francana

Domingo, 24

10h – Penapolense x Barretos

10h – XV de Jaú x Grêmio São-carlense

10h – Vocem x Audax

Classificação

Grêmio São-carlense, 26 pontos

Francana, 26 pontos

Taquaritinga, 23 pontos

Barretos, 23 pontos

XV de Jaú, 22 pontos

Rio Branco, 21 pontos

Vocem, 21 pontos

Barbarense, 19 pontos

SKA Brasil, 17 pontos

Audax, 17 pontos

Nacional, 16 pontos

Penapolense, 15 pontos

Independente, 10 pontos

Joseense, 10 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

