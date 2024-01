Grêmio pega São Raimundo com a obrigação da vitória na Copinha

Grêmio joga pela vitória para garantir a primeira vitória na Copinha - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Para evitar surpresas desagradáveis na rodada final da fase de classificação e encaminhar uma inédita classificação para a segunda fase, o Grêmio São-carlense estará em ação pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior.

A partir das 12h45, pelo grupo 13, enfrenta o São Raimundo/RR no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Na estreia, apesar de dominar o adversário, os Jovens Lobos não foram além de um 0 a 0 com o Lagarto/SE. Para dar um passo importante com vistas a ficar entre as 64 melhores equipes da Copinha, tem que conquistar os 3 pontos. O adversário vem de derrota, enquanto que os são-carlenses buscam a primeira vitória no torneio.

O técnico Lucas Cordeiro deve mandar a campo a mesma equipe que enfrentou o time sergipano.

Fluzão

Já o Fluminense, que venceu com tranquilidade na primeira rodada o São Raimundo/RR por 3 a 0 pode garantir a classificação antecipada. Basta vencer o Lagarto/SE no jogo de fundo, encerrando a rodada dupla no Luisão.

