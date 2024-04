Grêmio pede apoio dos torcedores no próximo sábado; ingressos podem ser adquiridos on-line

Grêmio espera mais de mil torcedores para o jogo de volta da A2 contra o SKA - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Colocar no mínimo mil pessoas nas arquibancadas do estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Esta é a expectativa da diretoria do Grêmio São-carlense para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4.

Para se classificar, a equipe comandada pelo técnico Rafael Sundermann precisa vencer por qualquer contagem para seguir à semifinal e continuar com o sonho do acesso à Série A3 do Paulista em 2025. A partida será neste sábado, às 16h.

Para tanto, o clube já colocou à venda os ingressos para a importante partida e a expectativa para a presença da torcida é grande. No mínimo, mil gremistas. Para este jogo não haverá promoção e o Grêmio segue com os valores acordados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Ingressos

De acordo com Fernando Zanderin Junior, da área de Comunicação e Marketing os ingressos online já podem ser adquiridos pelo site www.saocarlense.soudaliga.com.br em todos os setores. A inteira custa R$ 20,00 e a meia R$ 10,00. A compra pode ser feita inclusive pelo celular. Após adquirir o bilhete virtual, o site disponibiliza um QRCode e é só apresentá-lo na entrada no dia do jogo.

No dia do jogo, sábado, 13, a venda começa às 10h na bilheteria do Luisão. Em todos os setores a inteira vale R$ 20,00 e a meia R$ 10,00. Crianças até 10 anos não pagam.

De acordo com Fernando, virtualmente e presencialmente é necessário o cadastro do CPF e o nome da pessoa. Os ingressos meia-entrada serão validados com documento de identificação do benefício no dia do jogo.

