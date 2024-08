Grêmio joga mal e “ressuscita” o União São João

Decepção gremista: equipe joga mal e se complica na Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A vitória em Taquaritinga foi um alento. Mas a apresentação em casa, um desastre. Assim foi a tragédia gremista na noite desta sexta-feira, 2, pela oitava rodada da fase de classificação da Copa Paulista. Pelo grupo 3, o Grêmio São-carlense perdeu para o União São João por 2 a 0 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Desta forma, continua a sina gremista: não consegue vencer em seus domínios.

O resultado complicou a situação do Lobo da Paulista na Copa Paulista e ressuscitou o time de Araras. Resta somente um jogo para a equipe de Alexandre Grasseli, em Piracicaba e terá que vencer o XV para sonhar com a classificação para a segunda fase.

Os jogadores do Grêmio estavam dispersos em campo e realizaram a pior apresentação na competição. Após um primeiro tempo apagado, foram ‘engolidos’ na etapa final. O único lance de fato, foi uma penalidade mal executava por Jesus, que chutou nas mãos de Igor.

O segundo tempo foi todo do União. Com um esquema bem definido pelo técnico Raphael Pereira, o time de Araras, que até então não tinha conquistado uma vitória sequer, mostrou poderio técnico e construiu uma bela vitória que começou logo aos 5 minutos com Paulinho, que chutou sem chances para Lucas Alves. Aos 11 minutos, Jesus poderia empatar, mas perdeu uma penalidade máxima, com um chute praticamente no centro do gol. Aos 35 minutos, com um futebol melhor estruturado, o União fez 2 a 0 com Bruno. Aos 40 minutos, Cubas perdeu a cabeça e após entrada violenta foi expulso de campo. Assim, com um jogador a menos, o Grêmio São-carlense viu a festa do União São João.

Após a rodada, o Grêmio permanece com seis pontos e o União São João chega aos 5 pontos e permanece com chances de classificação.

