Grêmio faz mescla de experiencia e juventude para a Série A4

Marcus Vinícius acredita que o Lobo da Central montou uma equipe competitiva, com DNA ofensivo e que gosta de vencer jogos - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com a contratação de 22 atletas, que tiveram o crivo do técnico Marcus Vinícius, o Grêmio São-carlense encerrou o primeiro ciclo de aquisições para a fase inicial do Campeonato Paulista da Série A4. A estreia tricolor será dia 22 de janeiro, no estádio municipal Adhemar de Barros, contra o Araçatuba.

Neste primeiro ciclo, a comissão técnica e a direção gremista preocuparam-se em mesclar a equipe, foram contratados seis atletas com idade superior a 23 anos: o zagueiro Thuram, o volante Alê, o meia Caio Mello e os atacantes David Batista, o goleiro Lucas e o volante Bruno Ribeiro. Os demais têm idade inferior a 22 anos.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Marcus Vinícius disse que as contratações foram feitas “a dedo” obedecendo a política do clube e filosofia de trabalho que está sendo implantada para a Série A4.

“A ideia desses atletas mais experientes, além de agregarem com suas qualidades técnicas, é também ajudar a liderar esse grupo em prol dos objetivos do clube”, pontuou o treinador. “Acho que conseguimos fazer uma boa montagem de elenco, juntando experiência com juventude e acima de tudo, atletas comprometidos e que vem de históricos recentes de acessos e boas passagens em seus últimos clubes”, emendou.

Desta forma, Marcus Vinícius acredita que o Lobo da Central montou uma equipe competitiva, com DNA ofensivo e que gosta de vencer jogos. “Mas com equilíbrio técnico em todos os setores e respeitando os seus adversários, mas nunca deixando de ir em busca da vitória”, ponderou, salientando que o Grêmio será protagonista no campeonato, em busca do tão sonhado acesso a Série A3. “Acredito que o histórico recente do clube diz tudo. Vamos entrar para buscar o acesso em 2025, mas sabemos das dificuldades que iremos enfrentar durante a competição”, analisou.

Trabalhos “on”

Indagado sobre o início das atividades preparatórias, Marcus salientou que os atletas treinam, mas de maneira remota, já que o centro de treinamento do Grêmio está em obras.

“Estamos terminando as obras de melhorias do nosso CT e iremos fazer a pré-temporada aqui na cidade mesmo. Os treinos físicos já se iniciaram com os atletas de forma remota e supervisionado pelo nosso preparador físico. Teremos pausas para as festas de fim do ano e partir do dia 2 de janeiro focaremos a parte tática e técnica visando a competição. Temos agendado para o dia 11, um jogo-treino contra o Rio Branco em Americana”, finalizou.

Leia Também