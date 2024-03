Grêmio domina o XV, mas ataque deixa a desejar e sofre derrota em Jaú

Grêmio foi bem superior ao XV, em Jaú. Mas em termos de finalização... - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Quem mandou no jogo foi o Grêmio. Mas quem foi feliz no placar, foi o XV de Jaú. Desta forma, o Galo da Comarca levou a melhor e venceu o Lobo da Central por 1 a 0. Foi a 25 pontos e garantiu a presença nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. Já o Grêmio permaneceu com 26 pontos e caiu para a segunda colocação.

O jogo aconteceu na manhã deste domingo, 24, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela 14ª rodada da fase de classificação.

O tempo chuvoso não atrapalhou o desempenho das duas equipes. Apesar de jogar em casa, o XV não mostrou um futebol convincente. Foi apenas eficiente. Teve uma boa oportunidade na etapa inicial e marcou com Mariano, aos 38 minutos da etapa inicial. Já o Grêmio mandou na partida. Mas, curiosamente, o ataque inexistiu. Um duro castigo para quem buscou a vitória e não conseguiu marcar um gol sequer.

O jogo

No primeiro tempo, quem teve um futebol consistente foi o Grêmio São-carlense. Fez as melhores jogadas, teve a posse de bola, envolveu o adversário, criou várias chances e esteve próximo de marcar o gol. Mas ficou apenas no “próximo”. No arremate final, os arremates foram inconclusivos e a equipe de Rafael Sundermann foi penalizada.

Quem foi mais eficiente e mortal, foi o XV de Jaú que não apresentou um bom futebol. Porém conseguiu vencer Gustavo Belli e aos 38 minutos, após aproveitar uma falha do sistema defensivo gremista, Danilo lançou Leyton que ganhou na velocidade e cruzou para Mariano fazer 1 a 0, aos 38 minutos.

Assim, mesmo com um volume de jogo muito maior que o adversário, o Grêmio pagou caro pela ineficiência nos 45 minutos iniciais.

A etapa final foi um “repeteco” do primeiro tempo. O Grêmio manteve o domínio da posse de bola e o XV de Jaú, com a vantagem, optou por se defender.

Mas, apesar do domínio, o Grêmio foi fraco na criação e o ataque não existiu. Assim não criou chances reais de gol e o placar não se alterou. Melhor para o XV que, com a vitória, carimbou a presença nas quartas de final da Série A4.

Leia Também