Grêmio disputará Copinha pelo terceiro ano consecutivo

Agora é fato: o Grêmio São-carlense está confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) como um dos integrantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 2 de janeiro. O Lobo da Paulista irá integrar o grupo em que São Carlos for a sede, com os mandos dos jogos no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O Lobo irá disputar a Copinha pelo terceiro ano consecutivo. A saga gremista começou em 2021 e este ano busca passar para a segunda fase. Vale ressaltar que a Copinha é a maior campeonato de base do mundo em 2024.

Segundo a assessoria de imprensa do clube são-carlense, os grupos serão definidos e divulgados nesta semana.

Série A4

Outra competição em que o Grêmio está envolvido e estará em ação já em janeiro (no final do mês), é a Série A4.

Nesta semana, a direção do clube prometeu que será revelado o novo treinador, em substituição a Marcus Vinícius que em 2024 irá comandar o Vocem, além da revelação de alguns atletas, que deverão ser anunciados oficialmente.

