Grêmio decepciona no Luisão e está fora da Série A4

Na fila, pelo terceiro ano: Grêmio acumula mais uma decepção e está fora da A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O empenho e a vontade de vencer foi grande. Mas o futebol praticado ao longo dos 90 minutos foi bem abaixo da média. Transpiração 10, inspiração, 0. Assim o Grêmio São-carlense foi eliminado pelo terceiro ano seguido no Campeonato Paulista da Série A4.

Na tarde deste sábado, 13, ficou no 1 a 1 com o SKA Brasil no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Porém, após a derrota em Santana do Parnaíba por 1 a 0, o Lobo da Central precisa de uma vitória simples.

Porém, a pressão pela vitória, a equipe se mostrou nervosa em campo e com os erros de passe a falta de criatividade da equipe são-carlense falaram maior e o time do técnico Rafael Sundermann pouco produziu.

Com isso, o Grêmio pagou caro pelo mau futebol e termina a participação na competição. O sonho do acesso é adiado por mais uma temporada.

O jogo

Talvez o nervosismo, ou a ansiedade. O fato é que os 45 minutos iniciais do Grêmio foram medonhos. Erros de passe “à granel” e somente duas boas chances de gol: um cabeceio de Fabrício e um chute de Dudu.

No mais, o Grêmio nada produziu no primeiro tempo. O time de Rafael Sundermann fez uma partida irreconhecível, com um meio campo espaçado e pouco produtivo. Com isso, o ataque foi anulado pela zaga do SKA Brasil que veio a São Carlos, nitidamente para não jogar e não deixar o adversário jogar.

Nos primeiros 45 minutos, cumprir a cartilha à risca com direito a anti-jogo por parte de alguns atletas que simularam contusão com a complacência do árbitro Pietro Stefanelli.

No segundo tempo, o Grêmio São-carlense mostrava as mesmas deficiências e apesar da posse de bola, pouco produzia e não levava perigo ao gol de Lucas Bergantin.

Já o SKA Brasil, bem armado na zaga, foi mais perigoso e apostava nos contra-ataques. A proposta visitante deu certo. Errando passes de forma espantosa, o Grêmio pagou caro e aos 19 minutos, Ueslei Júnior marcou para o SKA, deixando a situação do Lobo complicada.

Mesmo desorganizado, o Grêmio buscava o empate. Mas na transpiração, do que na inspiração e aos 28 minutos, uma bola levantada na área, Gabriel Argentino, de cabeça, empatou a partida.

Após o gol, no desespero, o Grêmio tentou o empate, mas sem êxito. Com o empate, o SKA segue à semifinal e o Lobo da Central continua na fila na A4.

