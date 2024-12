Grêmio anuncia Ryan como 11º reforço para a Série A4

Compartilhar no facebook

Ryan em ação pelo Vocem. “Estou bem confiante que vamos dar o nosso melhor e se Deus quiser conquistar o acesso” - Crédito: Divulgação/Vocem

A manhã de quarta-feira, 4, começa com o anúncio de mais um reforço para o Grêmio São-carlense, que se prepara para o Campeonato Paulista da Série A4.

A direção do Lobo da Central revelou a contratação do lateral direito Ryan, de 22 anos. O atleta é uma indicação do técnico Marcus Vinícius.

O atleta é natural de Araras e vai defender o clube pela primeira vez. Em sua primeira entrevista ao São Carlos Agora disse que se sente muito feliz e honrado em fazer parte do Grêmio São-carlense, por saber da grandeza e da estrutura que o clube tem. “Temos tudo para fazer história nesta temporada! A A4 é uma competição muito difícil, mas já conhecendo o campeonato e o treinador Marcus Viola, estou bem confiante que vamos dar o nosso melhor e se Deus quiser conquistar o acesso”, disse.

