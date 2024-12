Grêmio anuncia permanência do volante Bruninho

Bruninho em ação com a camisa tricolor: “vamos em busca do acesso” - Crédito: Fernando Zanderin Junior

O volante Bruninho, 23 anos, natural de Catanduva/SP, permanece no Grêmio São-carlense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4, que começa em janeiro de 2025.

O atleta defendeu o Lobo na Copa Paulista e é o 16º reforço da equipe que será comandada pelo técnico Marcus Vinícius.

O anúncio do atleta foi feito na manhã desta segunda-feira, 9, pela direção do clube, que mostrou satisfação na permanência. “Estou muito feliz por dar continuidade ao trabalho em um clube que me acolheu bem, com pessoas competentes e capacitadas que acreditaram no meu potencial. Será uma honra representar mais uma vez esse grande clube”, disse o volante que sonha alto com a próxima temporada e não escondeu que vai se empenhar, ao lado dos companheiros, em busca do acesso à A3.

“Minha expectativa é que a temporada de 2025 seja uma das melhores possíveis, fazendo uma boa preparação visando desde o início o acesso que é o nosso principal objetivo! Tenho certeza que será uma temporada abençoada”, finalizou.

