Grêmio anuncia a contratação de campeão mundial para a Série A4

Alê chega para trazer experiência e qualidade para o Grêmio - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O Grêmio São-carlense continua a série de contratações visando o Campeonato Paulista da Série A4 em 2024. Nesta quarta-feira, 13, foi a vez de ser apresentado o volante Alê, 37 anos, campeão mundial pelo São Paulo.

Experiente, o atleta, no auge de sua carreira, teve passagens pelo Atlético-MG, Portuguesa, Juventus, entre outros. Este ano defendeu o E.C. São Bernardo.

O supervisor de futebol do Lobo, Edu Imparato disse que a vinda de Alê é para trazer experiência e qualidade para o time.

De acordo com o dirigente, em 2023 o volante esteve em campo nas 19 partidas que o São Bernardo fez na Série A3.

“Ele foi campeão mundial, brasileiro e da Libertadores pelo São Paulo, jogou em grandes clubes no Brasil, teve passagens fora do País e vem para qualificar nossas atletas. Ele tinha muitas propostas, mas escolheu o Grêmio pelo projeto que mostramos. Ele possui familiares em São Carlos, abraçou a cidade e ficamos muito felizes com essa contratação”, disse Edu.

