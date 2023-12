Grêmio anuncia 12º jogador para a Série A4

Lucas é mais um para a alcateia do Grêmio: 12º reforço - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A alcateia do técnico Leandro Mehlich ganhou mais um reforço. Na manhã desta quinta-feira, 28, a direção do Grêmio São-carlense anunciou a chegada do lateral Lucas.

O atleta é o 12º reforço revelado pelo Lobo, que se prepara para o Campeonato Paulista da Série A4.

O jogador está integrado ao elenco e fez os primeiros trabalhos Mehlich. Porém, curte as férias de final de ano com a família e irá se reapresentar no dia 2 de janeiro no centro de treinamento do clube.

Lucas, 25 anos, é natural de Porto Alegre/RS e chega ao Grêmio São-carlense para a sua primeira temporada. Ele tem passagens apenas por times do sul do país, como Aimoré e Cruzeiro. O Grêmio é o primeiro desafio no sudeste brasileiro.

