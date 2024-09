Gonzaga está a um empate do título do Amadorzão

SIGA O SCA NO

Ponte Preta tem que se lançar ao ataque para buscar o título do Amadorzão - Crédito: Divulgação

Promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, termina na noite deste sábado, 28, o Campeonato Amador. A partida está programada para o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a partir das 20h.

O Jardim Gonzaga entra com vantagem diante da Ponte Preta. Joga por um empate para comemorar a conquista da taça da temporada. Para o adversário resta duas alternativas: vencer por um gol de vantagem e levar a decisão para as penalidades máximas ou contagem superior para reverter a vantagem e garantir o título.

A decisão não tem favoritismo, visto as campanhas regulares que as duas equipes apresentaram até aqui. No primeiro jogo da final, domingo passado, 22, o Gonzaga venceu por 2 a 1.

