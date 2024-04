Gonzaga derruba o líder do Campeonato Amador

SIGA O SCA NO

Gonzaga bateu o Mairiense e está na liderança do Amador - Crédito: Divulgação

Após a conclusão da sexta rodada do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, o torneio tem um novo líder: o Gonzaga, que chegou aos 13 pontos.

A competição ganha corpo e seis partidas foram realizadas na manhã deste domingo, 14. O Gonzaga, com autoridade, aplicou 3 a 0 no Mairiense, então primeiro colocado com 12 pontos. A equipe acumulou a segunda derrota na fase de classificação.

Os Prédios, único invicto, foi a 12 pontos após o empate em 1 a 1 com o Zavaglia (que totaliza 9 pontos).

Um dos destaques da rodada é o Unidos da Vila que vem em ascensão e assumiu o quinto posto, ao superar o Tabatinga por 2 a 1 e chegar aos 10 pontos positivos.

Resultados da sexta rodada

Vasco da Gama 1 x 2 Ponte Preta

Prédios 1 x 1 Zavaglia

Real Paulista 0 x 1 Primos

Mairiense 0 x 3 Gonzaga

BN Madri 0 x 3 Monte Carlo

Tabatinga 1 x 2 Unidos da Vila

