Golden Team surpreende e vence o Country Club na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras do Golden comemoram a suada e difícil vitória frente o Country - Crédito: Divulgação

Uma bela e disputada partida foi realizada na noite desta quinta-feira, 5, pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec e em 1h55 de jogo, o Golden Team, de Américo Brasiliense conquistou uma expressiva vitória em cima do Country Club por 3 sets a 2. O encontro aconteceu no ginásio de esportes do S.C. Country Club, às margens da rodovia Washington Luís (SP-310).

A equipe do técnico Balu teve mais equilíbrio emocional e superou a adversária com parciais de 16/25, 25/20, 25/17, 12/25 e 13/15. A ponteira Greyce foi a MVP da partida.

Com o resultado, as duas equipes estão com 19 pontos, porém o Golden Team assumiu a terceira colocação da competição regional. O jogo teve a arbitragem de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Country Club: Simone, Beatrice, Bianca, Taíris, Helena, Stefany, Natália, Tamiris, Verônica, Eluana e Sofia. Técnico: Lucas.

Golden Team: Wilma, Giovana, Carolina, Denise, Ellen, Patrícia, Greyce, Dani, Josiane, Luana, Mônica, Camila, Tatiane e Luelen. Técnico: Balu.

Leia Também