Garantido na Série Bronze, equipe infantil de São Carlos faz treino de luxo contra Sertãozinho pela APV

04 Out 2024 - 14h33

04 Out 2024 - 14h33 Por Marcos Escrivani

Time infantil termina primeira fase e apenas cumpre tabela contra Sertãozinho - Crédito: Divulgação

Garantido em terceiro lugar em seu grupo, a equipe infantil de vôlei feminino Objetivo/Smec encerra a participação na fase de classificação neste sábado, 5. A partir das 10h30, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, recebe a visita de Sertãozinho.

A equipe orientada pelo técnico Zé Sérgio já está garantida na Série Bronze do Campeonato da APV, independentemente do resultado da partida deste sábado.

Por isso, o treinador disse que irá “rodar” o time e dar oportunidade de jogo às atletas que jogaram menos durante a competição. “É bom dar volume de jogo a todas. O time vai poder entrar tranquilo, sem pressão, pois já estamos classificados e o resultado da partida não muda em nada a classificação”, disse, salientando que a campanha da equipe infantil até aqui atende as expectativas.

“Retornamos este ano às competições de base com um time bem jovem e inexperiente. As atletas corresponderam e isso dá ânimo para as próximas temporadas”, disse.

