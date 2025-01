Furacão luta até o fim, mas sai derrotado para o Antenor R2

Furacão lutou, mas acabou derrotado por 4 a 0 para o Antenor R2 - Crédito: @peladeirosdeluxo

Concluída a terceira rodada da fase de classificação do 15º Campeonato Raspadão, que acontece todas as manhãs de domingo na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Desta forma, as equipes do grupo C encararam as do grupo D neste domingo e um dos destaques foi a goleada do Antenor Garcia R2 que conquistou os 3 primeiros pontos ao fazer 4 a 0 no Furacão, que lutou, mas não conseguiu evitar a derrota.

Desta forma, o time do Antenor assumiu a terceira colocação no grupo D e o Furacão é lanterna (1 ponto) no grupo C.

Mais jogos

No clássico entre as equipes do Planalto Verde, a Família São Carlos levou a melhor e fez 1 a 0 no Planalto de Brotas. Assim o time são-carlense assumiu a vice-liderança no grupo C com 7 pontos e a de Brotas permanece na ponta no D, com 6 pontos.

Em outra boa partida, o Aracy 2 sob o comando de Pedrinho e com o apoio do atacante Carlão, conquistaram um ponto importantíssimo ao empatar por 0 a 0 contra o Coca Cola.

Em um jogo onde teve penalidade marcada e depois o árbitro voltou atrás Real Sãocarlense perdeu para o Unidos do Nordeste por 4 a 2.

Resultados

Unidos do Nordeste 4 x 2 Real São-carlense

Furacão 0 x 4 Antenor Garcia R2

Coca Cola 0 x 0 Aracy 2

Família Planalto Verde São Carlos 1 x 0 Planalto Verde Brotas

Zé Bebeu 1 x 1 Vila Bahia

Principais artilheiros

Douglas Júnior (Zé Bebeu) e Tiago (Zavaglia) – 5 gols

Victor (Unidos do Nordeste), Emerson (Caixa D’Água), Ícaro (Aracy), João Batista (Desportivo) e Jeferson (Zé Bebeu) – 4 gols.

Vitor Hugo (Nova Era), Maycon (Real Maloka) e Edmar (Pé na Porta) – 3 gols.

Classificação

Leia Também