Flávio Neto encerra F-Racers e fica na terceira colocação

Flavio encerra temporada como o terceiro melhor piloto da categoria Novatos na F-Racers - Crédito: Divulgação

O são-carlense Flávio Neto encerrou a participação na temporada 2023 da F-Racers, disputada no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. Foram dez etapas e o piloto terminou no pódio, na terceira colocação na categoria Sprinter (Novatos).

Na décima e última etapa realizada sábado, 16, após uma fase ruim onde acumulou péssimos resultados em pelo menos três etapas, Flávio voltou a mostrar competência e qualidade no volante e nas duas últimas etapas, terminou na quinta colocação.

De acordo com o jovem são-carlense, a última corrida da temporada foi muito boa. “Voltei a correr com um kart que estava acostumado e fiz bonito. Disputei de igual para igual com os meus concorrentes”, disse, satisfeito.

Ele afirmou que, na sexta-feira, 15, durante o treino oficial, chegou a fazer os melhores tempos e no sábado, 16, foram disputas acirradas e muitas ultrapassagens. “Fiquei no meio do pelotão tanto na primeira quanto na segunda corrida. Mas, infelizmente para que eu fosse campeão, meus dois concorrentes que estavam a minha frente, não poderiam marcar pontos. Mas isso não aconteceu e no final terminei a Copa F-Racers na 3º colocação”, afirmou. “Esse ano tive muitos problemas com acidentes e escolha errada de chassi, mas por outro lado tudo isso pode se tirar um aprendizado muito grande em que nem sempre vai estar na frente e tem que saber perder e aprender com cada erro e voltar para aproxima corrida de cabeça erguida e pronto para acelerar ainda mais”, emendou.

Encerrada a temporada, Flávio irá tirar uns dias de férias e volta a treinar no meio de janeiro de 2024 e partir de 14 de fevereiro volta a correr agora pela Copa San Marino na categoria Graduados onde serão corridas oficiais da Federação Paulista de Automobilismo e uma boa notícia é que ele vai participar do Brasileiro de Kart que acontecerá em outubro em Birigui e também ele convidado a fazer um teste na formula VEE em Interlagos, em março ou abril.

“Agradecemos a toda a equipe e a todos que me apoiaram e que me seguem pelas redes sociais. Agradecemos também ao São Carlos Agora que nos acompanhou por todo esse ano. Esperamos que 2024 possamos estarmos juntos novamente”, finalizou.

