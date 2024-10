Finalistas do Veterano no Aracy serão conhecidos neste domingo

SIGA O SCA NO

18 Out 2024 - 13h52

Por Marcos Escrivani

Fonte Nova joga contra o Cruzeirinho na semifinal e vai em busca do bicampeonato - Crédito: Divulgação

Dois jogos e duas decisões. Assim está sendo encarada a semifinal do Campeonato Veterano, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Desta forma, a manhã deste domingo, 20, promete ‘ferver’ com muita adrenalina e emoção. Dois jogos, com início previsto para às 9h, irão definir os finalistas da temporada 2024.

No primeiro jogo, o Desportivo enfrenta o Aymoré e na sequência, o

Cruzeirinho terá pela frente o Fonte Nova. De acordo com a organização, não há favorito nas partidas, devido ao equilíbrio de forças entre as equipes. Para ‘apimentar’ um pouco mais, ninguém leva vantagem. Se as partidas terminarem empatadas, os vencedores sairão da cobrança de penalidades máximas.

