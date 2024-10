Festival de Judô reúne 160 atletas em São Carlos

Competição reuniu atletas em evento que aconteceu no Sindspam - Crédito: Divulgação

Muita agitação marcou o sábado, 27, em São Carlos, com a realização do Festival Interno de Judô Tigre, que contou com a presença de cinco associações da cidade, de Itirapina e de Brotas.

No total foram aproximadamente 160 atletas que buscam qualidade de vida no judô competindo no salão de festas do Sindspam.

Marcaram presença Brotas Educação, Itirapina Judô, Projeto Nosso Lar, Projeto Estrela da Manhã e Senshi Judô, cujos atletas brilharam e conquistaram títulos em suas respectivas categorias e são orientados pelos professores Pedro Pereira e Pedro Doricci.

